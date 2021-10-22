益生菌紓緩便秘腸易激　營養師教揀食物促進腸道健康 (10:28)

含益生菌食物：乳酪、泡菜、發酵豆類如麵豉或納豆、酸種麵包等

知多啲：益生元為益生菌食物

益生元是益生菌的食物，可促進益生菌生長。食物如牛蒡、蘆筍、大蒜、洋葱、大麥、蔬果、全穀物（如燕麥、麥皮）、豆類（如紅腰豆、黃豆）等，含豐富益生元。

麥皮配水果促進腸道健康

黃穎琳建議，搭配含益生元及益生菌的食物，促進腸道健康，例如早餐可以麥皮配水果或乳酪。留意食物製作過程可影響益生菌含量，因食物經加熱或烘培後，益生菌會被破壞；部分食物如泡菜、麵豉等或含大量鈉，不宜多吃。

文：何芍盈

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