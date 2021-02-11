交通．圓規｜港鐵維持有限度服務　九巴新巴城巴大部分路線暫停服務　渡輪停航 (21:07)

港鐵

鐵路維持有限度服務，港鐵巴士已暫停服務。詳見港鐵網頁。

巴士

．新巴城巴：除城巴S1及B3X維持有限度服務外，其他日間路線已暫停服務；所有通宵路線亦會暫停服務。詳見新巴城巴網頁。

．九巴及龍運：除龍運S1及S64維持有限度服務外，大部分日間路線尾班車已於晚上8時開出；九巴及龍運所有通宵路線暫停服務。詳見九巴網頁。

渡輪

新渡輪：

．中環至長洲尾班船：下午6時45分；長洲至中環尾班船：下午6時20分

．中環至梅窩尾班船：下午6時30分；梅窩至中環尾班船：下午6時40分

．北角至紅磡尾班船：下午6時23分；北角至九龍城尾班船：下午6時32分；紅磡至北角及九龍城至北角尾班船：下午6時35分

．橫水渡：梅窩來往芝麻灣、坪洲及長洲，以及芝麻灣來往長洲航線已停航

天星小輪︰尖沙嘴來往中環及灣仔已停航

港九小輪︰中環來往榕樹灣、榕樹灣、坪洲，以及坪洲來往喜靈洲已停航

翠華船務：馬料水來往塔門、黃石至塔門，以及香港仔來往蒲台島和榕樹灣已停航

全記渡：來往香港仔及索罟灣（經模達）已停航

珊瑚海船務：來往西灣河與觀塘及三家村已停航

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