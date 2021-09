全民「燈」月 ‘Fly Me To The Moon’

日期:即日至9月22日

地點:觀塘海濱VESSEL發現號01及02

中秋 實用資訊:

中秋食品:

