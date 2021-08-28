果乾不能取代新鮮水果　營養師提醒：果乾每日最多2湯匙 (08:40)

1份新鮮提子vs.提子乾 維他命C多逾4倍

周詠苑表示，新鮮水果一般含有維他命C、纖維、鉀質等營養素，而大部分果乾會用日曬或風乾的方法將新鮮水果的水分抽乾，此製作過程或會令水果的水溶性維他命（如維他命B、C）流失，以維他命C含量為例，1份新鮮提子較1份無添加提子果乾多超過4倍（見圖2）。

另外，將新鮮水果製成果乾後，在沒有添加任何糖分下，其糖分雖然含量不變，但部分體積細小的果乾（如提子乾、藍莓乾）容易吃過量。

大粒果乾如西梅乾 每日不宜多於2粒

根據衛生署的「日日2+3」建議，每人每日進食最少2份水果、3份蔬菜。周詠苑稱，1湯匙果乾約等於1份水果，無論當作水果或小食，每日不宜吃多於2湯匙；體形較大的果乾（如西梅乾），每日不宜吃多於2粒。

一些無添加莓類果乾如紅莓乾、藍莓乾，味道可能偏酸，周詠苑建議，將果乾加入一些穀類早餐如原味粟米片，或原味乳酪，有助中和酸味，較易入口。

水果乾 相關報道：

消委會‧水果乾｜14款水果乾含至少3種除害劑 31款水果乾全屬高糖【短片】

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm