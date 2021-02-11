消委會．水果乾｜14款水果乾含至少3種除害劑　31款水果乾全屬高糖【短片】 (11:09)

消委會測試31款預先包裝水果乾，發現14款樣本檢出至少3種除害劑，當中4款檢出多達10種或以上的除害劑，混合使用除害劑或產生「雞尾酒效應」的加乘效果，可能影響健康。另外，全部樣本的糖含量均屬「高糖」食物，其中以提子乾類別的平均糖含量最高，杏脯的平均糖含量最低。消委會提醒，水果乾的飽腹感比新鮮水果低，體積亦較細小，容易在不為意的情況下過量進食，導致攝取過量糖分和熱量，增加肥胖的風險。