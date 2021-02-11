消委會．水果乾｜14款水果乾含至少3種除害劑　31款水果乾全屬高糖【短片】 (11:09)

消委會測試31款預先包裝水果乾，發現14款樣本檢出至少3種除害劑，當中4款檢出多達10種或以上的除害劑，混合使用除害劑或產生「雞尾酒效應」的加乘效果，可能影響健康。另外，全部樣本的糖含量均屬「高糖」食物，其中以提子乾類別的平均糖含量最高，杏脯的平均糖含量最低。消委會提醒，水果乾的飽腹感比新鮮水果低，體積亦較細小，容易在不為意的情況下過量進食，導致攝取過量糖分和熱量，增加肥胖的風險。
4款水果乾檢出多達10種或以上的除害劑（牌子及產品名稱／淨重／聲稱來源地／大約零售價／除害劑數量）
提子乾：
瑪莉安妮California Raisins／567克／美國／$9／11
妹嘜California Sun-Dried Raisins Mini-Snacks／198克／美國／$32.9／11
馬莎Raisins／140克 (14克x10盒)／土耳其／$24／10
藍莓乾：
Kirkland Signature Blueberries／567克／美國／$69／11
10款水果乾含至少3種除害劑（牌子及產品名稱／淨重／聲稱來源地／大約零售價／除害劑數量）
杏脯：
759阿信屋 杏乾／100克／中國／$16.8／5
Seeberger Apricots／200克／德國／$49／5
CITYSUPER Medium Whole Apricots／250克／土耳其／$49／3
藍莓乾：
加康栢 天然藍莓乾果／100克／加拿大／$31.8／7
Taylor Dried Blueberries／150克／韓國／$45.9／5
提子乾：
地捫Sun Dried Raisins／340克／美國／$29.9／9
迪士尼California Raisins／126克／美國／$22.9／8
佳之選 無核提子乾／425克／美國／$29.9／6
士多啤梨乾：
点点綠 凍乾士多啤梨粒／20克／中國／$19／9
Crunchies Freeze-dried Strawberries／23克／智利／$39.9／7