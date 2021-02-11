垃圾徵費Q&A｜市民拒用「指定垃圾袋」可逃避收費？環保署稱會巡查執法 (20:00)

問：若市民把廢物存放在普通膠袋而非「指定垃圾袋」，並棄置於住所上層或下層的公共廢物收集點，是否可逃避收費？

答：執法人員會按廢物黑點或投訴巡查及執法。

問：違例者有何刑罰？

答：違例者會被定額罰款1500元。嚴重違規個案或屢次違例者，或會以傳票方式檢控，首次定罪可處罰款2.5萬元及監禁半年。

問：政府會否就法例設立「適應期」？

答：垃圾徵費生效後首6個月設立「適應期」，主要會對違例個案發出警告，但嚴重違例個案仍會採取執法行動；「適應期」後會針對「違法黑點」採取執法行動。

問：「指定垃圾袋」種類及收費？

答：共有9種容量，由3公升至100公升，分背心（3公升至20公升）及平口設計（3公升至100公升），價格0.3元至11元。

問：如廢物體積較大，不能放進「指定垃圾袋」怎辦？

答：體積較大而不能以「指定垃圾袋」包妥的廢物，應在棄置前貼上大型廢物標籤，並要支付11元（貼上大型廢物標籤的廢物處置劃一收費為11元）。

問：如何知道「指定垃圾袋」或「指定標籤」是否「正貨」？

答：「指定垃圾袋」或「指定標籤」只於獲授權的銷售點出售，包括超市、便利店、郵局、自動售賣機及網上訂購；「指定垃圾袋」有訂明規格及防偽特徵。

問：物管公司如何處理住客用「指定垃圾袋」包妥的廢物？

答：物管公司會視乎個別大廈的需要，使用透明垃圾袋收集已用「指定垃圾袋」包妥的廢物，以確保透明袋內全是「指定垃圾袋」。

環保署都市固體廢物收費網頁

資料來源：環保署

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