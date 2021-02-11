落雨濕鞋焗腳易腳臭　皮膚科醫生：盡快脫鞋襪抹乾腳、水靴宜穿寬鬆中短筒 (18:02)

問：上班上學途中遇大雨弄濕鞋子和雙腳，上車後沒有鞋襪替換怎辦？

答：如情況許可宜立刻脫掉鞋襪，用紙巾印乾雙腳，以及塞紙巾入鞋內幫助吸水。因為襪子較難弄乾，可盡量印乾鞋子，下車時只穿鞋子。

問：回到辦公室等室內地方，建議如何處理？

答：應立刻脫掉鞋襪，抹乾雙腳或用風筒吹乾雙腳，如許可，應換上拖鞋，讓腳部保持乾燥和透氣。在辦公室可多帶一雙襪子替換；濕透的鞋子應放在通風地方風乾或用風筒吹乾，亦可塞報紙或廢紙在鞋子幫助吸水。

問：下雨天穿拖鞋、涼鞋更通爽？

答：雖然穿拖鞋、涼鞋或防水膠鞋會比較通爽，但腳部可能會被街上污水濺濕，或會引致真菌感染而誘發香港腳，若腳部有傷口更易受感染。建議下雨天穿水靴或雨靴較為適合。

問：下雨天穿水靴有何注意？

答：下雨天穿水靴較能避免弄濕雙腳。選購時，宜避免選擇長靴，應選較寬鬆的中短筒，穿前宜先穿襪子。水靴主要在戶外穿，應避免整天穿著，進入室內後宜換上其他通爽的鞋子，以免焗住雙腳而引致香港腳。

文：何芍盈

下雨 相關資訊：

落雨濕鞋快乾法｜家務助理導師教路：解鞋帶+廚房紙吸水+乾手機或風筒吹乾 注意鞋勿放太近乾手機

天文台Q&A｜10毫米雨量＝短時間下一場濕透身驟雨 降雨概率「中」至「高」宜備雨具

清潔雨傘有法 修遮達人：勿用漂白水酒精抹遮 洗衣刷熱水洗皆不宜

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm