落雨濕鞋快乾法｜家務助理導師教路：解鞋帶+廚房紙吸水+乾手機或風筒吹乾　注意鞋勿放太近乾手機 (08:04)

乾鞋Dos and Don'ts

Dos

‧解開鞋帶，拿出鞋墊，先用廚房紙吸走水氣，然後開風扇吹乾。如想鞋子快點乾，可以用洗手間內的乾手機或風筒吹乾，注意鞋子勿放太近。風筒若使用熱風，要使用低檔。

‧如鞋子不是趕着要穿，可解開全部鞋帶，反起鞋舌，拿出鞋墊，用廚房紙巾吸走水氣後，再立起來晾乾。

‧鞋子弄濕或會有異味，此時可將適量梳打粉倒入鞋中搖勻，並用廚房紙巾塞住鞋口，待一晚，翌日將梳打粉倒出，有助去除異味。

Don'ts

‧不建議在鞋子內塞報紙吸水。若在淺色鞋子內塞報紙，報紙的墨水或會脫色印在鞋子上。

‧不建議使用竹炭包、乾燥劑或除濕劑，因乾鞋的效果會比較慢。

‧用乾手機或風筒吹鞋時，鞋子不能太接近乾手機或風筒，否則或會令鞋子的皮質出現龜裂。

文：何芍盈

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