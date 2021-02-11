721襲擊案｜721元朗襲擊事件兩年　7被告明日判刑【附法官語錄】 (11:05)

5名罪成被告：

工程公司東主黃英傑（49歲）

．罪名：暴動罪、有意圖而傷人

．角色：法官稱被告指罵閘內的時任立法會議員林卓廷「搞事」，但片段所見林卓廷正在安撫他人，並表示已報警，叫人不要離開，林卓廷沒有「搞事」，法官認為有關指摘「毫無道理」。被告又不斷指罵閘內的黑衣人，卻從未指罵旁邊手持藤條施襲的白衣人，雖然他沒有作出襲擊行為，但其行為被白衣人看在眼內，是在鼓勵白衣人打黑衣人，鼓勵暴動。

燒烤場東主鄧懷琛（61歲）

．罪名：兩項暴動、一項串謀有意圖而傷人、一項有意圖而傷人

．角色：法官稱證人近距離看到鄧懷琛的容貌，相信證人能認出鄧懷琛就是片段中手持木棍的施襲者。被告的行為是本案中最嚴重，又是指揮者，「案中無人有呢個位置」，明言將重判。被告多次站在白衣人圍毆黑衣人的位置，其間更一度伸手，有白衣人見狀即追打黑衣人，反映他有指揮者的角色，並非旁觀者。

綽號「飛天南」吳偉南（58歲）

．罪名：暴動罪、有意圖而傷人

．角色：法官稱被告並非村民或執法人員，更說自己趕住送燉蛋給女兒，留在現場無補於事；而且他單憑另一辯方證人「Kitty姨」一句說話，在未有了解情況下就推撞黑衣人，行為不合常理。片段可見，當時被告在一男子手上奪走木棍，並揮棍襲擊一名倒在地上、戴頭盔男子，當時男子沒有反抗和挑釁，被告的自衛之說並不合理；考慮到被告吳偉南當時曾拍另一被告鄧懷琛的手臂，兩人有眼神接觸及對話，認為被告和鄧懷琛連同「Kitty姨」及其他白衣人，共同破壞社會安寧和傷人。

鄧英斌（62歲），案中報稱八鄉村長

．罪名：暴動罪、有意圖而傷人

．角色：被告手持木棍與20名白衣人一同進入元朗站，辯方稱被告身為八鄉的村長，因保衛家園才到場了解情況，被法官反問，他若要保衛家園，理應留在村口或報警，而非前往元朗站，「唔通所有去元朗站嘅人都係去八鄉搞事？」，被告在大堂和月台手持木棍，是以鼓勵角色參與暴動和傷人。

機械技工蔡立基（40歲）

．罪名：暴動罪、有意圖而傷人

．案情：法官稱其衣著獨特，片段中「𠵱起棚牙」的樣子凶神惡煞，笑容獨特，肯定片中人就是被告，因他與白衣人一起施襲，肯定他有參與暴動及傷人。

兩認罪被告：

商人林觀良（48歲）

．罪名：暴動罪

林啟明（43歲）

．罪名：暴動罪

主審法官葉佐文對案件部分看法節錄：

．「D5（鄧懷琛）執到支棍，D7（鄧英斌）又執到，嗰晚點解周地都係棍？」

．「人哋都走啦，仲打？無差別人士，男女老幼困住無得走」，又認為當日雙方武器不對等，有人手持的雨傘「都扑到爛咗」，部分市民「好有勇氣」，但「睇咗好令人傷心」，又反問「點解可以做啲咁嘅嘢？似乎好似完全喪失理智」。「唔覺得呢度啲人好壞，嗰晚唔知點解個個失控」。

．代表吳偉南的大律師表示，吳偉南當日曾被物件撃中而暈倒。葉官稱，「（片段中）唔見有嘢打到佢（吳偉南）」，如被擊中致暈低，快要斃命，或會覺得他可憐，但欠缺證據支持下，「可能係做咗壞事有一定報應」。

．「香港文明社會，點解一個人睇下嘢都會被襲，我唔明」，除非到黑社會地盤旁觀「講數」，「但只係一個車站……好安全，男女老幼都可去」。

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