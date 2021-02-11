消委會．牛奶｜13款高鈣牛奶/牛奶飲品一覽　消委會教3飲食貼士增鈣質吸收 (14:58)

13款「高鈣」牛奶及牛奶飲品（牌子及產品名稱/每100毫升鈣含量）：

子母 天然純牧 - 高鈣較低脂牛奶飲品/ 239毫克

雀巢牛奶公司 高鈣低脂牛奶飲品/ 223毫克

安怡 高鈣低脂牛奶飲品/ 218毫克

維他 高鈣牛奶飲品/ 183毫克

大公司 高鈣低脂牛奶飲品/ 150毫克

維記 脫脂高鈣牛奶飲品 0.3%/ 148毫克

蒙牛 低脂高鈣奶類飲品/ 134毫克

維記 澳洲牛奶飲品/ 128毫克

十字牌 0%脂肪高鈣脫脂牛奶飲品/ 127毫克

Jersey Dairy 4.3% Whole Milk Heat Treated Fresh Jersey Milk/122毫克

Valley Pride 有機脫脂鮮奶/ 122毫克

特侖蘇 純牛奶/ 121毫克

荷蘭淘美斯 全脂牛奶/ 121毫克

*註：「高鈣」定義：每100毫升液體食物含不少120毫克鈣

中國營養學會的《中國居民膳食營養素參考攝入量》建議成人每日攝入800毫克鈣。消委會指出，成人一般較小孩少飲用牛奶，建議可將牛奶融入日常飲食。

牛奶融入日常飲食3建議：

．將水果及低脂奶或脫脂奶混合打成奶昔；或在飲用咖啡奶茶時，以低脂奶或脫脂奶取代植脂奶，增加鈣質吸收；

．煮麥皮時，以低脂奶或脫脂奶取代水，再以乾果代替砂糖，既可增加鈣質的吸收，又能減少攝取游離糖；

．炒蛋時除了加水、忌廉，亦可以選擇加入低脂奶或脫脂奶，令其更嫩滑。

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