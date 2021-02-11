7月7至13日至少206區議員辭職【附名單】 (23:05)

區議員宣誓在即，據《明報》電子平台組統計，7月7日至今日（13日）晚上10時，至少206名區議員已辭職。累計18名區議會主席或副主席辭職。另中西區及黃大仙區區議會各只餘3名議員未被取消資格（DQ）或請辭，南區只餘4人。（資料更新時間：7月13日晚上10時）