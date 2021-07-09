法律Q&A｜被告「表證成立」是否代表定罪可能性很大？ (14:00)

問：「表證成立」是什麼？與「罪名成立」有什麼分別？

答：一般只會在刑事案中出現，法官聽取控方證供後，辯方可申請被告「毋須答辯」，簡單來說是認為控方提出的證供不夠以定罪，根本不用就定罪答辯。法官聽罷申請，會裁定是否「表證成立」，若法官認為即使未聽取辯方證供前，控方提出的證據表面上已成立，便會裁定「表證成立」，辯方則會展開其抗辯程序。

問：「表證成立」與「罪名成立」有什麼分別？

答：「表證成立」是法官僅以控方證供作出初步評估，以決定被告是否需要答辯，當中沒有考慮辯方抗辯理由。「罪名成立」是法官聽取控辯雙方證供後，作出的裁決。

問：法官裁定「表證成立」後的法庭程序是？

答：辯方會開始抗辯，透過被告自辯或傳召辯方證人，向法官或陪審團「展示」其抗辯理由。被告本人在法律代表的建議下，可選擇是否出庭作供或傳召其他證人。

問：「表證成立」是否意味被告被定罪的可能性很高？

答：不一定。由於法官在裁定表證成立前，仍未聽取辯方的證據或抗辯理由，換言之，若辯方抗辯理據很強，被告仍是有機會被裁定罪名不成立的。

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