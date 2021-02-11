染疫機場地勤帶L452R｜港41宗L452R屬Delta變種病毒　Delta傳染性高Alpha六成 (20:50)

本港新增一宗源頭不明本地個案，為27歲機場地勤，他帶有L452R變種病毒株。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（24日）於疫情記者會表示，需關注L452R變種病毒株是否屬Delta變種新冠病毒（最先在印度發現B.1.617.2）。
截至今日，本港累計錄得131宗L452R變種病毒株個案，經基因排列確認，其中有41宗屬Delta、逾40宗屬Kappa（最先在印度發現B.1.617.1）、一宗屬Epsilon（最先在美國發現1.427/B.1.429）。
染Delta者入ICU比例較高
張竹君綜合美國、新加坡研究指出，Delta變種新冠病毒的傳染性較Alpha變種病毒高六成。此外，染Delta變種病毒的人帶病毒時間較長，病毒量較高，入住深切治療部比例亦較高。
BioNTech對Delta有效可達九成
張竹君引英國及蘇格蘭等研究表示，接種兩針BioNTech新冠疫苗後，針對Delta變種病毒的有效率達八至九成。
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