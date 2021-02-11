揀零食4健康貼士　營養師：深夜吃高脂煎炸零食易致胃酸倒流【附低卡低脂零食之選】 (10:20)

營養師選擇零食4健康貼士：

1. 留意營養標籤，宜選擇低脂、低鈉、富纖維的零食。

‧低脂肪：每食用份量總脂肪含量約5克，最好低、無飽和脂肪，和不含反式脂肪。

‧低鈉：建議選擇每100克不多於600毫克鈉，平日要補充足夠水分，否則容易水腫。

•纖維：每100克多於3克膳食纖維是不錯的選擇，高纖維食物容易增加飽腹感，不容易食過量。

2. 閱讀成分表，選擇無添加糖的零食。

3. 選擇獨立包裝或細包裝零食較佳，避免吃過量。

4. 注意每次食用分量，即使再低卡路里、低脂肪的零食（如堅果、無糖果乾、紫菜等），吃太多都容易致肥。建議每日不超過2份零食，大約200卡路里。

不同種類零食選擇貼士：

薯片類（如薯片、粟米片、爆谷等）：

．選擇非油炸，以烤、焗較為健康

．低脂低卡選擇建議：Lays baked chips薯片、Ruffles baked chips薯片、M&S low fat chips薯片／脆片、Cretors爆谷等

堅果類（如花生、腰果、杏仁、開心果等）：

．不論是經烘焗、不經烘焗，或以鹽調味的堅果熱量相同，均屬高熱量食物，食用時應注意分量。經調味的果仁鈉質相對較高，過量食用會引致水腫，甚至高血壓。

．建議食用分量：花生、開心果等體積較細的堅果，每次可進食約20顆；體積較大的杏仁、腰果，每次可進食約10顆。

杯麵類：

．選擇非油炸的杯麵；調味粉鈉含量高，建議每次只落三分之一或半包

．較健康選擇建議：合味道樂怡杯麵、日清春雨粉絲、不倒翁韓式炒粉絲（碗裝）、福字上湯米粉（碗裝）、五木烏冬（碗裝）、即食拉麵（碗裝，例如凄麵）、韓式年糕 （杯裝，例如：Bibigo和 Pink Rocket）等

文：林欣澤

營養師／食安中心健康貼士：

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