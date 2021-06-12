港島打卡位｜「維港蛻變」藝術裝置分佈港島維港海岸線【短片睇打卡位】 (08:50)

位於港島多處的「維港蛻變」設計裝置，近日吸引市民前往觀賞打卡。「維港蛻變」包含7組裝置，分佈於港島維港海岸線多處，分不同階段展出，明報電子平台組記者走訪其中5個裝置，方便讀者一覽各打卡位，以下列出各裝置的開放日期、時間。
1. 《川流不熄》
地點：中環海濱活動空間
日期及時間：6月5日至15日 下午1-10時
2. 《聲之穹蒼》
地點：灣仔海濱長廊水上運動及康樂主題區
日期及時間：6月5日至20日 下午1-10時
3. 《首》
地點：銅鑼灣避風塘海濱
日期：6月5日至20日
4. 《#一齊一個人》
地點：銅鑼灣避風塘海濱
日期：6月5日至20日
5. 《維港放小息》
地點：中西區海濱長廊（靠近添馬公園）
日期及時間：6月5日至20日
6. 《靜觀自然》
地點：金鐘添馬公園鄰近灣仔碼頭之海濱休閒站
日期：6月9日起
7. 《漣．輪》（即場推出）
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