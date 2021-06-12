港島打卡位｜「維港蛻變」藝術裝置分佈港島維港海岸線【短片睇打卡位】 (08:50)

位於港島多處的「維港蛻變」設計裝置，近日吸引市民前往觀賞打卡。「維港蛻變」包含7組裝置，分佈於港島維港海岸線多處，分不同階段展出，明報電子平台組記者走訪其中5個裝置，方便讀者一覽各打卡位，以下列出各裝置的開放日期、時間。