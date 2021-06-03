苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起　蔬菜統營處教刮白色瓜瓤去苦味 (08:50)

苦瓜含維他命A、維他命C。《本草綱目》記載，苦瓜性寒，味苦，除邪熱，解勞乏，清心明目。苦瓜屬葫蘆科，會長出黃花，果實表面瘤狀突起，呈長圓形或紡錘形。

苦瓜選購、存放、食用注意：

選購──選購苦瓜時，注意顏色光澤明亮，瘤狀突出明顯，硬實挺身。如選瓜體偏熟稍軟者，需盡快食用。

存放──苦瓜可保存於陰涼通風處，乾身用保鮮紙包起，可放於雪櫃冷藏存放。

食用／烹調貼士──苦瓜可用水順瘤紋輕輕刷洗，去瓤切塊。怕苦可將白色瓜瓤徹底刮淨，或用鹽輕醃，隔走苦汁用水沖洗乾淨，便能減輕苦味。苦瓜生食可做沙律或打成汁飲用，伴料快炒，燜煮、煲湯亦佳。

沖繩苦瓜vs.白玉苦瓜

苦瓜有不同品種，除了街市常見形狀矮小的雷公鑿，漁農自然護理署2000年初引入白玉苦瓜及沖繩苦瓜，推介本地農友種植。

沖繩苦瓜──原產於日本沖繩，果實墨綠，身長兩端尖凸，瘤狀突出物細密有致，爽脆無比，甘苦味獨特。

白玉苦瓜──原產於台灣，果實呈白色水潤如玉，肉厚多汁，口感清爽脆嫩，苦味溫和，不用浸泡去苦澀，可直接食用或榨汁飲用。

蔬菜統營處揀蔬菜貼士：

紅菜頭揀堅硬葉嫩 西芹選青綠有明顯槽紋

青瓜放雪櫃前宜用保鮮紙包好 合掌瓜削皮前宜戴手套 蔬菜統營處教瓜果怎處理

苦瓜食譜：

苦瓜拌雞蛋

苦瓜釀姬松茸 清熱解毒

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm