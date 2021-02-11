文化博物館展俄羅斯皇家珍品　沙皇權杖、彼得大帝十字架及長袍顯君王氣派【多圖】 (18:10)

重點展品包括陪伴沙皇阿列克謝‧米哈伊洛維奇征戰沙場的「杰里科式帽」頭盔；被視為皇權象徵、彼得大帝鑲有鑽石及祖母綠的胸前十字架；鑲有各式寶石的金鞘馬刀；華麗的仕女半身像水瓶；以及由宮廷畫家繪製的沙皇「聖阿列克謝」論尺聖像。

「聖耀皇權——俄羅斯皇家珍品展」專題展覽

日期：5月29日至8月29日

時間：平日上午10時至下午6時（逢周二休館，公眾假期除外），周六周日及公眾假期：上午10時至晚上7時

地點：沙田文林路一號香港文化博物館一樓專題展覽館一、二及聚賢廳

收費：成人標準票$10、優惠票$5（全日制學生、殘疾人士及一名同行照料者、60歲或以上高齡人士），博物館通行證持有人於有效期內可無限次參觀

展覽詳情：www.heritagemuseum.gov.hk

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