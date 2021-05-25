威廉王子凱特訪蘇格蘭　凱特玩混音威廉笑稱「傷害耳朵」【短片】 (16:37)

英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特正在訪問蘇格蘭，兩人昨日（24日）參觀不同社區機構，包括關注精神健康的Violence Reduction Unit。威廉王子和凱特的官方Instagram分享短片，片中凱特配合音樂試玩混音，當音樂重播時，凱特大笑，更掩住雙耳，威廉王子則笑說：「請關掉音樂，它傷害我的耳朵」。凱特在離開時跟工作人員說「很抱歉留下了糟糕的歌曲」，引來一陣笑聲，又說要刪除歌曲。