威廉王子凱特訪蘇格蘭　凱特玩混音威廉笑稱「傷害耳朵」【短片】 (16:37)

威廉王子於上周五(21日)率先到訪蘇格蘭,凱特昨日加入與威廉一起展開訪問,行程將於本周四(27日)結束。

(Duke and Duchess of Cambridge Instagram)

Keep up the incredible work @vruscotland in leading the way in finding compassionate, holistic, human-led solutions.



Oh and please do delete that music... pic.twitter.com/wnuOgvDpTI