威廉王子凱特訪蘇格蘭　凱特玩混音威廉笑稱「傷害耳朵」【短片】 (16:37)

英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特正在訪問蘇格蘭，兩人昨日（24日）參觀不同社區機構，包括關注精神健康的Violence Reduction Unit。威廉王子和凱特的官方Instagram分享短片，片中凱特配合音樂試玩混音，當音樂重播時，凱特大笑，更掩住雙耳，威廉王子則笑說：「請關掉音樂，它傷害我的耳朵」。凱特在離開時跟工作人員說「很抱歉留下了糟糕的歌曲」，引來一陣笑聲，又說要刪除歌曲。
威廉王子於上周五（21日）率先到訪蘇格蘭，凱特昨日加入與威廉一起展開訪問，行程將於本周四（27日）結束。
（Duke and Duchess of Cambridge Instagram）
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Keep up the incredible work @vruscotland in leading the way in finding compassionate, holistic, human-led solutions.— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 24, 2021
Oh and please do delete that music... pic.twitter.com/wnuOgvDpTI