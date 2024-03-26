23條後首有國安囚犯未提早獲釋 　李家超：犯國安罪行者「正常來說都不會減刑」 (10:02)

他亦引述《監獄規則》，表明涉及國安罪行的囚犯除非獲懲教署長信納「不會不利於國家安全」，否則不能獲得減刑。根據香港《監獄規例》，囚犯良好表現扣減三分一刑期的安排，亦不適用在終身監禁的囚犯上。而根據中國《刑法》，若「認真遵守監規、接受教育改造、確有悔改表現的」，可獲減刑，減刑不多於總刑期一半。不過，若法院判終身監禁，則不得減刑或假釋。

李家超今日（26日）出席行會前會見傳媒時形容，《維護國家安全條例》生效後，香港開始有新氣象，指政府將會落實條例下的責任和工作，包括持續做好解說和教育工作，讓市民了解法律內容。對於海外有關23條立法的批評，李家超指不少海外組織及政客出於自身利益而攻擊香港，而無視所屬國家有更嚴苛的國安法律，特區政府會續向本地及海外社會和商界解說，強調本港國安法律保障人權自由。

他提及條例要求政府開展國家安全教育，政府將整合國家安全教育、愛國主義教育，以及與中華文化教育共同推行，以達至防範國安風險。李家超表示，《施政報告》提出成立由政務司長領導的愛國主義教育工作小組，以及康文署成立弘揚中華文化辦公室，指政務司長將會通過小組，領導三方面工作，在學校和社區層面推廣有關教育，善用不同媒體平台，做好宣傳工作。他指，弘揚中華文化辦公室會籌劃推動中華文化和歷史的活動，以交流和合作形式宣揚中華文化，尤其「一帶一路」文藝交流活動，既可推進粵港澳大灣區文化交融，亦可以大灣名義組團出國文藝交流，推出大灣區文化展覧等。

提發展經濟方向

李家超又指，完成23條立法後，本港將集中發展經濟，全面落實《施政報告》及《財政預算案》提出的經濟發展措施，推進「八大中心」發展及產業導向；把握世界及中國機遇，開拓東盟及中東市場，並融入國家發展大局，發揮聯通世界優勢；增加競爭力，繼續搶人才及搶企業；推動內部經濟，包括旅遊、消費、投資，並推動盛事經濟。