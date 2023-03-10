政府倡增兩途徑吸海外護士　盧寵茂：具體要求、免試與否由護士管理局決定 (13:25)

立法會衛生事務委員會討論當局建議修訂《護士註冊條例》(第164章)，會上多名議員表示支持開闢新途徑增加護士人手，但關注當局如何確保非本地培訓護士的質素。醫衛界議員林哲玄關注引入非本地培訓護士有何先決條件，會否考慮其畢業院校、原先註冊地、工作經驗等，盧寵茂強調會徵詢業界意見，不過提供護士課程的院校，未必如醫學院般有明顯的排名，相信會考慮其原先執業地方等。

當局建議「特別註冊／登記」者，可於法例指明機構執業，全職受僱一定年期且獲僱主機構確認其「表現令人滿意及稱職」後，即可在港正式註冊或登記，毋須參加執業考試。盧寵茂說，具體指定年期仍待定，最終會否豁免相關人士參加執業考試，就要交由護士管理局決定，但由於相關人士要接受本港資深醫護的在職培訓及評核，他對可通過評核的護士有信心，「佢能夠喺我哋醫療機構做咗一定年期......工作表現表現（令人）滿意，而由醫療機構去證明嘅話，呢個都係好好嘅證明，佢應該係可以幫到我哋市民。」

盧寵茂又說，通過本港執業試並新註冊的非本地培訓護士人數仍維持在低水平，於2018至22年每年只有2至25名不等；近年更只有單位數，其中於2021只有20人應考筆試，合格率僅為10%，相信合格率低令其他非培訓護士應考意欲減低，亦反映通過現行執業試只能引入少量人才，有需要增設新途徑引入合資格護士。