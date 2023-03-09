倡兩途徑吸外地護士 可免試 「特別註冊」獲僱主滿意即毋須考 林哲玄：不合適

【明報專訊】本港公營醫護人手嚴重短缺、流失率持續上升，醫務衛生局向立法會提交文件，建議增設兩個途徑予非本地培訓護士來港執業，並引入暫時註冊或登記方式，容許其他司法管轄區的護士來港短期學術交流（見表）；更建議僱主機構滿意表現即免除非本地註冊護士須通過執業考試的要求。立法會醫衛界議員林哲玄關注單憑機構僱主作能力把關是不合適，前衛生服務界選委、公立醫院註冊護士劉凱文認為執業試為「行之有效」的客觀篩選工具。
局方：現制只吸小量 須增途徑
醫衛局解釋，本港普通科護士中短期人手短缺會擴大，但政府於再度提升本地護士培訓學額有限制；另現行引入非本地培訓護士的機制，新註冊人數只維持在低水平，2018至2022年每年僅有2至25人不等，故有需要修例以新途徑引入非本地培訓護士，目標在諮詢業界意見後今年中向立法會提交修例草案。
「有限度註冊」可赴院舍 未列年期
政府提出兩個容許非香港永久居民以護士身分在港執業的建議，包括設立「有限度註冊/登記」途徑，容許非本地培訓護士在護士管理局、認可的護士訓練學校、獲發牌照的院舍、附表護養院等執業。參考非本地培訓醫生的「有限度註冊」安排設有年期限制，惟政府今次建議未列明護士有限度註冊或登記的年期。
至於經「特別註冊／登記」途徑者，政府建議可於法例指明機構執業，全職受僱一定年期且獲僱主機構確認其「表現令人滿意及稱職」後，即可在港正式註冊或登記，毋須參加執業考試。
前選委質疑難保水平 多細節未言
劉凱文昨回覆本報查詢，關注新建議免除非本地培訓護士須先通過執業試的要求，是「對本地護理水平將有災難性的摧毁」。他說，外地院校師資未必一致、難確保畢業生資歷達本地水平，其實習訓練未必配合到本港護理實况。
劉凱文又說，政府文件有多處細節未交代，包括「服務一定年期」及「表現令人滿意及稱職」可成為正式的註冊或登記護士，質疑當中「有很多灰色地帶及水分」，認為醫衛局須訂立客觀標準供依循。他稱護士日常須與病人溝通及理解其需要，建議當局要求非本地培訓護士具備粵語能力。
林哲玄稱，護士為關懷行業，比醫生更常與病人溝通，故文化背景相同至為重要，否則難貼身關顧病人所需。