倡兩途徑吸外地護士 可免試 「特別註冊」獲僱主滿意即毋須考 林哲玄：不合適

局方：現制只吸小量 須增途徑

醫衛局解釋，本港普通科護士中短期人手短缺會擴大，但政府於再度提升本地護士培訓學額有限制；另現行引入非本地培訓護士的機制，新註冊人數只維持在低水平，2018至2022年每年僅有2至25人不等，故有需要修例以新途徑引入非本地培訓護士，目標在諮詢業界意見後今年中向立法會提交修例草案。

「有限度註冊」可赴院舍 未列年期

政府提出兩個容許非香港永久居民以護士身分在港執業的建議，包括設立「有限度註冊/登記」途徑，容許非本地培訓護士在護士管理局、認可的護士訓練學校、獲發牌照的院舍、附表護養院等執業。參考非本地培訓醫生的「有限度註冊」安排設有年期限制，惟政府今次建議未列明護士有限度註冊或登記的年期。

至於經「特別註冊／登記」途徑者，政府建議可於法例指明機構執業，全職受僱一定年期且獲僱主機構確認其「表現令人滿意及稱職」後，即可在港正式註冊或登記，毋須參加執業考試。

前選委質疑難保水平 多細節未言

劉凱文昨回覆本報查詢，關注新建議免除非本地培訓護士須先通過執業試的要求，是「對本地護理水平將有災難性的摧毁」。他說，外地院校師資未必一致、難確保畢業生資歷達本地水平，其實習訓練未必配合到本港護理實况。

劉凱文又說，政府文件有多處細節未交代，包括「服務一定年期」及「表現令人滿意及稱職」可成為正式的註冊或登記護士，質疑當中「有很多灰色地帶及水分」，認為醫衛局須訂立客觀標準供依循。他稱護士日常須與病人溝通及理解其需要，建議當局要求非本地培訓護士具備粵語能力。

林哲玄稱，護士為關懷行業，比醫生更常與病人溝通，故文化背景相同至為重要，否則難貼身關顧病人所需。