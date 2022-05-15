東鐵線過海段通車　會展站特別頭班車逾2000人乘搭　「恐龍」現身湊熱鬧 (10:43)

會展站A3出口約於早上4時40分開放，較原定時間早5分鐘。大批鐵路迷從天橋入口乘扶手電梯衝入站內。會展站上午約5時開放入閘機，鐵路迷衝入閘內趕往月台，場面一度混亂，有人跌倒。早上5時25分 ，東鐵線過海特別班由會展站開出，列車非常擠迫。等候列車開出期間，乘客合唱港鐵最新宣傳歌曲《東鐵過海真的很興奮》。

鐵路迷羅哲琛去年於屯馬線通車時唱出一句「屯馬開通真的很興奮」，成為網絡紅人。羅哲琛今早（15日）現身會展站，一眾鐵路迷起哄，不少鐵路迷包圍他並要求合照。羅哲琛說東鐵線過海段通車日剛好是他考完文憑試之後，對此感幸運，「係一份港鐵送畀我嘅禮物」。他說心情興奮，「因為香港人等呢條線都等咗好多年」。

有鐵路迷身穿暴龍裝乘搭首班列車，引來鐵路迷及小孩合照。化名為「侏羅紀」的鐵路迷家住上水，形容「一出世」就期待東鐵線可以過海。他原先每天早上搭港鐵至紅磡站，再轉104號巴士過海上班，現時可直接搭至會展站，預料行程縮短5至10分鐘，「直接可以由頭站瞓到尾站」。他認為會展站開通是歷史性時刻，想到未曾有恐龍乘搭東鐵，認為扮恐龍可令這天更特別。

會展站扶手電梯突停 港鐵：運作不暢順已復修

不過，本報記者乘扶手電梯往會展站月台期間，扶手電梯突然停下，當時有4、5名乘客使用，在職員協助下到月台位置。李家潤承認扶手電梯運作不暢順，啟動了保護裝置，經工程人員檢查，已完成復修。

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