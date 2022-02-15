新冠疫情｜增1619陽性全屬本地　5400宗初步陽性【附受影響院舍名單】 (16:35)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，約74%初步陽性個案仍可24小時內完成確認檢測；目前5400初步陽性個案當中，衛生防護中心公共衛生化驗所已接收到其中4000多宗的樣本，絕大部分昨日（14日）送到，另有約650個前日（13日）送到的樣本未完成覆檢，衛生防護中心已增加人手及工作時間處理，並決定由醫管局進行的檢測毋須交予衛生防護中心覆檢。

張竹君指出，過去每日有約500至1000個樣本是由醫管局送交衛生防護中心覆檢。至於昨日送抵衛生防護中心的4000多個初步陽性樣本，張竹君料今晚可完成覆檢。

張竹君又表示，私人化驗所負責的樣本暫仍要交由衛生防護中心覆檢以確認個案，但若個案數字不斷上升至上萬宗，當局會再考慮需否調整安排。

院舍個案：

．大埔香港耀能協會賽馬會田綺玲學校

．長州溫浩根護理安老院

．觀塘基督教家庭服務中心尚美家舍

．深水埗保良局癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心

．灣仔浸信會愛羣社會服務處樂羣樓

．香港基督教循道衛理聯合教會深水埗護養院暨日間護理服務

．將軍澳香港聖公會阮維揚長者之家

．葵涌仁濟醫院藝進同學會護理安老院

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