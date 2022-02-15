新冠疫情｜增1619陽性全屬本地　5400宗初步陽性【附受影響院舍名單】 (16:35)

衛生防護中心公布，截至今日（15日）零時，本港新增1619宗新型冠狀病毒陽性個案，全屬本地感染。新增個案當中，12宗疑屬Delta變種，1598宗疑為Omicron變種。今日另暫有5400宗初步陽性個案。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，約74%初步陽性個案仍可24小時內完成確認檢測；目前5400初步陽性個案當中，衛生防護中心公共衛生化驗所已接收到其中4000多宗的樣本，絕大部分昨日（14日）送到，另有約650個前日（13日）送到的樣本未完成覆檢，衛生防護中心已增加人手及工作時間處理，並決定由醫管局進行的檢測毋須交予衛生防護中心覆檢。
張竹君指出，過去每日有約500至1000個樣本是由醫管局送交衛生防護中心覆檢。至於昨日送抵衛生防護中心的4000多個初步陽性樣本，張竹君料今晚可完成覆檢。
張竹君又表示，私人化驗所負責的樣本暫仍要交由衛生防護中心覆檢以確認個案，但若個案數字不斷上升至上萬宗，當局會再考慮需否調整安排。
院舍個案：
．大埔香港耀能協會賽馬會田綺玲學校
．長州溫浩根護理安老院
．觀塘基督教家庭服務中心尚美家舍
．深水埗保良局癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心
．灣仔浸信會愛羣社會服務處樂羣樓
．香港基督教循道衛理聯合教會深水埗護養院暨日間護理服務
．將軍澳香港聖公會阮維揚長者之家
．葵涌仁濟醫院藝進同學會護理安老院
新冠疫情 相關報道：
強制檢測｜21地點納強檢 包括天水圍天麗苑、東涌逸東邨傑逸樓及謙逸樓【附強檢名單連結】
照顧染疫兒童5大須知 照顧者與患者盡量同房關門 觀察記錄病徵【附5大注意事項】
相關字詞﹕新冠疫情 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介