法律年｜鄭若驊：港憲制秩序過去兩年鞏固強化　法院履行職能決心從未動搖 (18:43)

律政司長鄭若驊今（24日）於2022年法律年度開啟典禮致辭，她稱法治及普通法是香港作為國際金融中心和國際法律等服務樞紐的基石，保障資本主義制度和市民的生活方式，《基本法》序言已表明初心是維護國家的統一和領土完整，以及保持香港繁榮穩定。她引述已故國家領導人鄧小平所說，50年只是「一個形象的講法」，而且「前50年是不能變，50年之後是不需要變」。
鄭若驊表示，在能夠維護、實踐和尊重「一國」的基本前提下，建基於普通法的「兩制」沒理由不會繼續。《基本法》保證香港保持資本主義制度和生活方式50年不變，並不意味50年後就會停止；而且如果「一國兩制」行之有效，以及有利於國家和香港，是沒改變的理由。
她認為國家主席習近平及中央領導人多次明確支持和堅決落實「一國兩制」，因此有責任維護「一國」之根本，讓「兩制」繼續枝繁葉茂，強調在這基礎上讓普通法繼續適用。
鄭若驊說，雖然有人試圖以卑劣手法恐嚇司法人員及其家屬，以期損害本港法治的核心價值，但法院履行職能的決心從未動搖，法官在審理案件時不偏不倚地審視法律和證據，亦可見判決是附有理由，是他們致力維護司法獨立的印證。
鄭若驊稱，香港的憲制秩序建基於「一國」基礎，並在過去兩年獲鞏固和強化，《港區國安法》的案例已清晰明確地規定如何應用法例。她分別以黎智英案、伍巧怡案和唐英傑案舉例，指出「危害國家安全罪行」是不予區別地指所有國安法訂立的罪行，以及香港現行法律下該等性質的罪行；而「光復香港 時代革命」口號在相關情況下可蘊涵分裂國家的意思。
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