法律年｜鄭若驊：港憲制秩序過去兩年鞏固強化　法院履行職能決心從未動搖 (18:43)

鄭若驊表示，在能夠維護、實踐和尊重「一國」的基本前提下，建基於普通法的「兩制」沒理由不會繼續。《基本法》保證香港保持資本主義制度和生活方式50年不變，並不意味50年後就會停止；而且如果「一國兩制」行之有效，以及有利於國家和香港，是沒改變的理由。

她認為國家主席習近平及中央領導人多次明確支持和堅決落實「一國兩制」，因此有責任維護「一國」之根本，讓「兩制」繼續枝繁葉茂，強調在這基礎上讓普通法繼續適用。

鄭若驊說，雖然有人試圖以卑劣手法恐嚇司法人員及其家屬，以期損害本港法治的核心價值，但法院履行職能的決心從未動搖，法官在審理案件時不偏不倚地審視法律和證據，亦可見判決是附有理由，是他們致力維護司法獨立的印證。

鄭若驊稱，香港的憲制秩序建基於「一國」基礎，並在過去兩年獲鞏固和強化，《港區國安法》的案例已清晰明確地規定如何應用法例。她分別以黎智英案、伍巧怡案和唐英傑案舉例，指出「危害國家安全罪行」是不予區別地指所有國安法訂立的罪行，以及香港現行法律下該等性質的罪行；而「光復香港 時代革命」口號在相關情況下可蘊涵分裂國家的意思。

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