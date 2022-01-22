新冠疫情｜葵涌邨映葵樓圍封5日　芊葵、曉葵、旭葵及雅葵樓今晚封區　全邨餘下樓宇及葵馥苑強制檢測【短片】 (18:24)

今晚不供餐予映葵樓居民 陳帆：不處理外賣

對於今晚未能為映葵樓居民提供晚餐，運輸及房屋局長陳帆稱，要明白居家隔離及強制檢測目的是控制疫情，故一般人不能進入受限區域，當局會因應居民的個別實際需要，例如家人為居民送藥是必須，當局會協助；但外賣則不會處理。

葵涌邨逸葵樓爆發新型冠狀病毒超級傳播，林鄭月娥表示，截至今午，陽性及初步陽性個案累計105宗，包括逸葵樓96宗、映葵樓8宗及曉葵樓1宗。她稱，映葵樓首批940個檢測中已找到8至10宗初步陽性個案，可見Omicron BA.2變種新型冠狀病毒呈「幾何式爆發」。林鄭月娥又稱，與葵涌邨相鄰的大窩口邨亦有風險，會視乎情況推出適用措施。

陳帆表示，負責葵涌邨全邨清潔的承辦商是真會記。林鄭月娥則稱，因清潔工服務範圍遍佈整個葵涌邨16座樓宇，全部40多名清潔工已被送入竹篙灣檢疫中心檢疫。

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