新冠疫情｜蕭傑恒：Omicron「BA.1」及「BA.2」病毒引發病情偏向輕症 (19:34)

本港社區首現帶Omicron BA.2變種新型冠狀病毒個案，個案第一代已感染9名市民。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，暫未有數據顯示「BA.1」和「BA.2」傳播力的分別，但兩種病毒引發的病情均偏向輕症，而「BA.2」變種病毒不太流行，要留意亞洲國家的重症率才能再作判斷。
另外，蕭傑恒接受港台節目《千禧年代》訪問時稱，「BA.1」和「BA.2」的刺突蛋白有10處不同的變異，但相信本港目前的檢測不會走漏相關個案。他指出，「BA.2」最近流入亞洲國家，在菲律賓及尼泊爾等地流傳，而上周本港來自菲律賓的輸入個案均帶有BA.2變種病毒。
對於感染Omicron BA.2的巴基斯坦裔婦人首代傳播已有9宗個案，蕭傑恒擔心個案引發的傳播鏈較以往多，難以圍堵，又表示昨日（17日）有兩宗源頭不明的初步確診個案「初步睇有機會帶BA.2變種病毒」。至於巴基斯坦裔婦人兒子就讀的學校，有同班同學因考試時身處同一教室染疫，蕭傑恒表示若戴好口罩理應不會「中招」，故要調查學生有否在考試期間除口罩喝水等。
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