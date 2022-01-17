新冠疫苗｜衛生防護中心科委會及專家顧問不反對5至11歲童打針　倡同時推科興復必泰供選 (20:31)

衛生署衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會），今日（17日）聯同特首專家顧問團，公布更新的本港兒童接種新型冠狀病毒疫苗暫擬共識建議，不反對為5至11歲兒童接種科興疫苗，以及以成人復必泰疫苗的三分之一劑量為該年齡組別兒童接種。專家提出，兩種疫苗應同時推出，「以提供真正的選擇」。
聯合科學委員會聯同專家顧問團表示，5至11歲兒童接種兩劑科興疫苗應相隔28日，接種復必泰疫苗則應相隔至少12周。專家亦建議兒童於大腿前外側中段部位以肌肉注射方式接種復必泰疫苗，但尊重選擇在上臂注射的個人意願。
新型冠狀病毒疫苗顧問專家委員會上周建議，可容許為5至11歲兒童接種成人復必泰疫苗的三分之一劑量作「標示外使用」。公務員事務局長聶德權上周則稱，擬於本周開放社區疫苗接種中心及私家診所，讓5至11歲小童接種科興疫苗；惟供小童接種復必泰疫苗的指定接種中心，則要待農曆新年過後才設立。
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