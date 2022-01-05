「雲頂夢號」郵輪公海遊即時煞停　乘客到埗始知行程取消感失望 (17:20)

公司將安排受影響旅客改期或退款，選擇改期旅客可於本月19日前聯絡原報名單位，改乘今年4月27日之前出發的非旺季日期航程，已支付的艙房費及港務費等可轉換為郵輪信用額，公司會為已全額付費預訂的旅客提供每艙房300元船上消費額。選擇取消行程的旅客則可獲全額退款。

家住將軍澳的乘客鄧太一家四口帶同行李乘的士前往啟德郵輪碼頭，到埗後始知道行程被叫停。鄧太女兒鄧小姐指，原定最早3時半可上船，7時半開船，出海「公海遊」三日兩夜。她指船公司下午2時40分收到政府通知叫停行程，但船公司一直未有電話或短訊通知乘客，「政府又唔早啲講」，直斥「安排差」，對行程被取消感失望。鄧太另一名女兒指，上船前72小時須要檢測一次，故一家四口花費近千元檢測，現時「化為烏有」，船公司暫未聯絡他們商討賠償問題。

陳女士與友人一行四人下午3時已到達啟德郵輪碼頭，在碼頭拍照，其後才得知行程被叫停，對於一直未有收到通知表示「離晒譜」，惟已執拾行李，直言「想搵間酒店住」。乘客楊先生首次參加「公海遊」，花費2000多元，獨自上船遊玩。他指，今早看新聞得知另一郵輪「海洋光譜號」有密切接觸者，「已有最壞打算」，惟一直無人通知他行程取消，至下午4時到達碼頭才知道，「無奈、無計，都要面對現實」。他指早前透過旅行社報名，認為旅行社應該會安排退款。

劉女士及吳女士下午3時許抵達啟德遊輪碼頭，方知航程已被取消，是次帶同兩名未坐過遊輪的朋友玩，直言對安排大感失望，「一場歡喜一場空，幾開心呀，𠵱家攞埋假期又蝕埋的士錢，檢測要240蚊」。劉女士更大嘆禍不單行，稱自己一個多月前亦報名「海洋光譜號」行程，豈料行程因有人染疫被取消，「一次係咁兩次又係咁」。吳女士則批評政府臨急宣布新措施，令旅客受困擾，認為當局應在盡早公布。

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