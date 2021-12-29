立場新聞高層等7人涉串謀發布煽動刊物被捕　6100萬元資產遭凍結【直播】 (16:12)

李桂華表示，警方國安處調查顯示，立場新聞涉由2020年7月，即《港區國安法》實施後，至2021年11月，「不斷刊登多篇帶煽動性文章」，企圖引起憎恨或藐視香港政府、引起對香港司法的憎恨、引起香港居民間的不滿、煽惑他人使用暴力，或使其他人不遵守法律或不服從合法命令。他舉例稱，立場新聞的文章曾形容香港抗爭者「被失蹤、被侵犯」，屬毫無事實根據的惡意指控；亦曾形容結果不符他們預期的審訊，是中共濫權企圖隻手遮天的威能，如此形容法庭，會令人對香港司法的產生憎恨等。

李桂華質疑立場新聞資金來源

查涉勾結外國勢力等罪否

李桂華又稱，案中有6100萬元資產被凍結，是國安處偵破案件當中金額最多的其中一次。他稱大部分相關資金是以隱密方式存入，逃避執法機構調查其來源。對於立場新聞不接受贊助或付費訂閱，李桂華質疑為何其資金充裕得可在英國開設分社；又質疑立場新聞以報道本港新聞為主，為何需要英國分社。警方因此調查其資金來源，以及該公司及英國分社的「真正營運目的」，包括有無合謀他人危害國安、勾結外國勢力等罪行，不排除更多人被捕。

警方國安處今早拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，稱他們涉違反《刑事罪行條例》串謀發布煽動刊物罪，據了解被捕人為「立場新聞」高層及前高層。另有消息稱，曾在「立場新聞」撰文、正還押的前《蘋果日報》副社長陳沛敏亦被捕。

「立場新聞」6人被捕 相關報道：

警拘立場新聞6人涉發布煽動刊物罪 消息：前蘋果日報副社長陳沛敏亦涉案被捕

警方國安處逾200人搜「立場新聞」辦公室【短片】

陳朗昇被警搜屋檢電腦記者證存摺提款卡 料與記協主席身分無關

「立場新聞」6人涉串謀發布煽動刊物被捕 記協促按《基本法》保障新聞自由