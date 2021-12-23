屯門兆禧苑安禧閣封區強制檢測　機場清潔工住客初步確診新冠疑涉Omicron變種 (21:00)

【21:00更新】政府今晚（23日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，由晚上7時30分起，限制在屯門湖翠路201號兆禧苑安禧閣（A座）「受限區域」內的人留在其處所，並於明日（24日）凌晨1時30分前接受新型冠狀病毒強制檢測。任何人於12月1日至12月23日期間，曾身處兆禧苑安禧閣逾兩小時，亦要在12月25日或之前接受強制檢測。政府稱一名居於上址居住的機場清潔工初步確診並疑染Omicron變種病毒，因而進行上述行動，目標在明早約7時完成。
衛生防護中心表示，涉事64歲男機場清潔工已接種兩劑科興疫苗，本月2日至20日期間10次檢測陰性，至昨日（22日）檢測結果初步陽性，CT值約27至32（即病毒量偏低），他同日出現病徵。衛生署公共衛生化驗服務處化驗結果顯示病人樣本刺突蛋白基因涉及N501Y和T478K變異，衛生防護中心懷疑屬Omicron變種，有待全基因組測序分析確認。
患者近期無外遊，主要負責在機場中場客運大樓指定禁區內，一個供等待送院初步確診輸入個案專用的洗手間進行清潔及消毒工作，昨最後上班，工作期間曾與初步確診者同時身處洗手間內，他並曾逗留在該洗手間內的儲物室，衛生防護中心懷疑患者可能在該洗手間工作期間染疫。