屯門兆禧苑安禧閣封區強制檢測　機場清潔工住客初步確診新冠疑涉Omicron變種 (21:00)

衛生防護中心表示，涉事64歲男機場清潔工已接種兩劑科興疫苗，本月2日至20日期間10次檢測陰性，至昨日（22日）檢測結果初步陽性，CT值約27至32（即病毒量偏低），他同日出現病徵。衛生署公共衛生化驗服務處化驗結果顯示病人樣本刺突蛋白基因涉及N501Y和T478K變異，衛生防護中心懷疑屬Omicron變種，有待全基因組測序分析確認。

患者近期無外遊，主要負責在機場中場客運大樓指定禁區內，一個供等待送院初步確診輸入個案專用的洗手間進行清潔及消毒工作，昨最後上班，工作期間曾與初步確診者同時身處洗手間內，他並曾逗留在該洗手間內的儲物室，衛生防護中心懷疑患者可能在該洗手間工作期間染疫。

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