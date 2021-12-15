世貿中心三級火下午撲熄　消防證起火樓層正翻新　部分消防系統停用 (19:31)

吳有雙表示，涉事大廈P1至P5樓層正進行翻新工程，業主已通知部分消防裝置被關閉，包括花灑系統、手動火警警報及自動警報系統，據他了解其餘樓層消防系統應如常運作，稍後會派員跟進情況，有需時會與業主商討加設額外消防裝置。至於有稱部分樓層防煙門被鎖上，吳有雙稱會檢視情況，大廈亦會在消防確保安全後，才重新開放使用。

被問及為何火警時仍可使用升降機，吳有雙稱火勢在後期已熄滅，並了解到有大量市民在上層位置，在風險評估下，消防有使用升降間將上層市民帶到安全地方。他提醒市民發生火警時，應評估現場安全情況，在安全情況下選擇適當走火通道逃離至地面。

今次救援及滅火行動共動用176名消防員及58名救護員協助救援，並調派45輛消防車到場及24輛救護車。

世貿中心屬新鴻基地產旗下物業，新地回覆查詢稱，大廈服務處事發後已即時協助消防及警務人員疏散租戶及顧客，對於事件中有人不適及送院治理，服務處致以誠摯慰問，並會全力配合有關方面調查。

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