羅冠聰將民主峰會演說　陳冬：對美式民主最大諷刺　反中亂港勢力阻本港民主發展 (11:25)

中聯辦聯同外交部駐港特派員公署舉辦「透視民主真諦 堅定民主自信」座談會。陳冬致辭時指出，美國將召開所謂的民主峰會，形容這是固守冷戰思維，以一己私利在世界上煽動意識形態對立和矛盾，製造新的分裂，險惡用心昭然若揭。他批評，美國自身民主劣迹斑斑，卻以「民主燈塔」自居，把自己的民主模式強加於人，對別國和地區的民主探索充滿傲慢、偏見和敵視，「借民主之名，行破壞民主之實」，形容這是對民主精神最大的褻瀆和歪曲，而香港也深受其害。

外交部駐港特派員公署特派員劉光源致辭時亦不點名批評，「那些利用所謂『民主峰會』之機抹黑香港、詆譭國家的跳樑小丑，終將被釘在歷史的恥辱柱上」。他說，美國舉辦的民主峰會，是一齣扭曲民主價值、製造世界分裂的鬧劇，是一場赤裸裸地打著民主旗號，干涉別國內政的「國際傳銷騙局」。他強調，香港實行怎樣的選舉制度是中國內政，任何外部勢力都無權干涉。

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