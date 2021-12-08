羅冠聰將民主峰會演說 鄧炳強斥詆毁中央

鄧炳強批評，羅冠聰「企圖」在一個由美國策劃、以「民主」作包裝，「實質是鼓動其陣營對抗中國的會議上，發表詆毁中央和特區政府的言論，散播政治謊言」，斥他為了爭取自己的政治紅利，甘心做外國政府和政客的傀儡，又指「他（羅）打着所謂『民主』的旗號，公然作出危害國家安全、破壞香港市民利益的惡行。他更煽動選民無視立法會選舉，公然挑戰法紀，涉嫌觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》，更可能違反《香港國安法》」。

鄧炳強稱，羅冠聰抹黑香港選舉及違法呼籲，特區政府必依法追究刑事責任，「為了不讓這班無恥之徒得逞」，呼籲選民12月19日投票，選賢任能。

羅冠聰：不會屈服於威嚇

羅冠聰昨日在facebook表示，自己沒有收受任何外國政府資助，亦非任何外國勢力煽動，強調自己是獨立倡議，意見純粹基於對香港民主運動的分析判斷；又表示「一個市民可以唔投票嘅『選舉』，呼籲市民杯葛竟然係犯法，呢種打壓即使用法律語言包裝，都唔能夠掩飾佢係有幾咁荒謬」，強調不會屈服於這種威嚇。