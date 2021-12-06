林卓廷涉披露7．21受查警身分表證成立　自辯稱開記招為公眾「敲響警鐘」 (19:21)

林卓廷自辯稱，曾任廉署執行調查主任3年，曾接受《防止賄賂條例》法律知識的訓練。他憶起7月21日當日，身為北區區議員及立法會議員的他在晚上10時許得悉一名男子的背部被打，遂致電元朗區警民關係組鄧姓警長，批評警方未有執法、要求盡快行動。其後他與助手莊榮輝及區議員冼卓嵐趕去元朗站，在大堂見到一名頭破血流的女子，遂向市民稱「我報咗警」，他深信警方會到場，「但我呢個評估係錯嘅」。其後白衣人先後在港鐵元朗站收費區及車廂內「無差別襲擊，見人就打」，全程不見警員到場，他在車廂被人襲擊致嘴角受傷要縫18針，右前臂被藤條擊中留有疤痕，另手指骨斷裂。

林卓廷指出，7．21是本港歷史上的轉捩點，令市民對警隊和政府大失信心，當時游乃強被調往專責調查7．21的新界北總區，故提及游乃強涉公職人員行為失當而被廉署調查，是反映警方的人事調動荒謬，望收回成命。控方質疑有關披露不涉任何公眾利益，林卓廷稱「對唔住，我難以同意喎」。

控方又質疑，林卓廷的言行或令游乃強得知他被調查涉賄賂，林卓廷強調在記者會提及游乃強涉公職人員行為失當，並非他一人的質疑，「當時社會上好多人都質疑」，反問「會唔因為我講就突然醒起被查賄賂？」。聆訊明（7日）續。

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