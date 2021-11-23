鍾翰林認分裂國家洗黑錢　判囚43月 (16:50)

辯方資深大律師蔡維邦今求情時指出，被告鍾翰林同意感化報告，他的母親稱讚被告孝順，他跟父親生活後，遭他人「掟嚟掟去」照顧，才成績變差。辯方稱被告本性不壞，「有少少坎坷」，望法庭考慮他是初犯、認罪及其背景輕判，並將兩罪的刑罰同期執行。

控方署理助理刑事檢控專員張卓勤庭上補充，被告去年10月27日在美國領事館附近被捕時，身上有身分證，但其他旅遊證件較早前已被警方沒收。控方確認被告保釋期間犯下本案，又指稱有證據顯示被告挪用部分洗黑錢款項，並非全部用於組織。

早前控方案情以逾半篇幅，陳述鍾翰林在《港區國安法》實施前作為，包括於2016年成立有港獨理念的學生動源後，設置街站，又在facebook發帖描述「中共」為暴政，稱呼違法者作「義士」，以及標籤「香港獨立」。國安法生效後，他續發帖表示國安法令一國兩制消亡，並參與具分裂國家意圖的「學生動源美國分部」及「創制獨立黨」。其住所被搜出多支港獨旗幟和書本。

鍾翰林另被指發售印有「Hong Kong is not China」遊戲卡，以及接收捐款。他承認於2018年至去年以PayPal帳戶洗黑錢，涉款逾13萬元，他再將九成款項存入自己的帳戶。