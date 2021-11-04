DR美容誤殺案　集團創辦人及實驗室技術員刑期上訴得直　各減刑兩年 (17:42)

上訴人為周向榮（63歲）及陳冠忠（32歲），案件由上訴庭副庭長麥機智，上訴庭法官薛偉成及彭寶琴審理。上訴方爭議原審法官張慧玲錯誤引導陪審團、總結案件時不公允；並推斷陳冠忠當時是為取悅上司賺取更多收入。上訴方指出，周向榮不直接管理亞太幹細胞科研中心（APSC）的實驗室和涉事療程診所，他不必負上謹慎責任（duty of care）。

上訴庭認為，原審法官總結時已提及相關證供，亦清晰正確引導陪審團，提及周向榮不親自負責肇事CIK療程。但上訴庭指出，周向榮落手策劃、籌備和管理療程，理應包括細菌測試，而他知悉療程缺乏安全措施，他推出療程是對顧客構成嚴重和明顯風險。原審法官另被質疑向陳冠忠作出揣測，上訴庭表示，陳冠忠沒作供，故法官有權提出問題，故上訴庭駁回兩人定罪上訴。

至於刑期方面，上訴庭稱本案的醫療程序涉及在血管抽取注射，要求絕對專業及由熟練的人執行，上訴人沒設立安全系統保護血液製品，導致死亡事故；考慮過上訴人的罪責及加刑因素後，上訴庭認為刑期過重，改判周向榮監禁10年。

判辭指出，陳冠忠的罪責比周向榮較輕微，遂按比例扣減刑期。陳冠忠因本案與前妻離婚，前妻其後自殺，上訴庭形容她身亡是悲劇，其4歲女兒亦要和父親分離，陳冠忠感到內疚和極大痛苦，但不能忽略陳冠忠導致另一人無辜死去，最後再扣減4個月，即監禁8年。

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