DR美容誤殺案女醫生麥允齡囚3年半　官因被告纏訟8年壓力減刑一年 (12:20)

被告麥允齡（39歲）被控於2012年10月10日，連同DR集團創辦人周向榮及實驗室技術員陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（終年46歲）。

法官張慧玲指出，被告若有向事主交代療程涉及的風險、只處臨牀階段、未有醫學證明對健康者有用、有更簡單有效的療程等資訊，事主在對療程充分了解下，很可能不做療程。

張官接受辯方求情時指出，被告與DR集團周向榮及實驗室技術員陳冠忠的角色有很大分別，非如周向榮專注在療程的市場價值，亦非如陳冠忠涉及處理相關受污染血製品，認為當時被告年資尚淺，療程程序亦與她以往所做的相似，只是在對僱主忠誠及過份信任他人的情況下，令自己誤判，以為療程真的對健康者有莫大益處。

張官以4年半作量刑起點，考慮到被告纏訟8年、審訊壓力令她有長期胃炎及抑鬱症、須面對民事索償等因素，決定額外減刑一年。

被告曾於2017年受審，但陪審團未達有效裁決需發還重審。周向榮和陳冠忠則分別遭判囚12年和10年，他們正就定罪和刑期上訴。

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