小二女生食啫喱糖鯁喉一度昏迷　急救後清醒留院觀察 (13:05)

香港潮商學校校長詹漢銘表示，送院學生為一名7歲外籍女學生，事發約9時35分，小息剛結束，班主任離開班房轉堂，其後課室有同學跑到隔壁課室找教師，稱該名女生倒地，教師趕至現場隨即用對講機召急救教師協助。他稱，急救教師趕至現場後發現女生口吐白沫，狀況危險，已立刻報警，並在依從救護員在電話中的指示，幫她進行心外壓，惟壓一下女同學則吐出紅色嘔吐物，故教師先清理該些嘔吐物，以免影響女生呼吸。救護員其後趕至現場將女生送院，現時她已恢復呼吸及心跳，但仍需留院觀察。

詹漢銘續稱，綜合現場同學及教師講法，當時女學生一邊與同學聊天，一邊進食類似啫喱糖的零食，形容是「一粒接一粒咁，食得好急」，其間突然整個人向後倒下失去知覺，懷疑是進食該些零食時鯁到引致。他稱，已將事件通知教育局，並知會教師為其餘學生心理輔導，其中有1、2名學生情緒較差，稍後會發通告告知家長事件。

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