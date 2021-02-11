教師涉摑菲傭逼吃洗潔精粥　事主：被告威脅稱「可殺掉你」並拒支薪一個月 (15:05)

事主Pales Eden Gumba今續作供，講述被告、中學教師麥佩珊（35歲）涉多次施襲的事件。今年5月29日，事主稱被告的幼子不斷哭泣，被告責怪她不懂得照顧幼兒，憤而掌摑她的面頰、揮拳打心口及背部，並抓傷其面部，令她面部有多處抓痕，背部亦有一處瘀傷。

事主憶述，5月29日原本是被告支薪的日子，但被告稱「要確保你受罰」，拒絕向她出糧。她引述被告當時表示，「我不在意你的母親和小孩會餓死，我可以為所欲為，我也可以殺掉你，都不會造成損失」。當晚，她一整晚睡不着覺，「我好害怕，擔心被告會殺我」。

事主被問到已多次受襲，為何一直未有求助，她回應稱是家中經濟支柱，要供養71歲母親和16歲女兒，害怕因舉報被告而丟失工作。

事主稱因被告威脅要殺害她，事發翌日趁家中無人時逃出被告寓所，前往僱傭中介公司的宿舍。她向其他外傭展示身上瘀傷，之後到警署報案。審訊午續。

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