中學教師涉襲家傭逼吃洗潔精粥　事主：被告不滿嬰兒哭 (18:45)

事主Pales Eden Gumba（37歲）供稱，她去年3月初抵港，隔離檢疫後居於女被告、中學教師麥佩珊（35歲）的寓所，照顧被告一家四口，包括其一對年幼兒子。事主稱，被告以新型冠狀病毒疫情為由，不准她放假外出，她每日早上5時半起牀上班，直至午夜12時才下班。

本案控罪發生於去年10月至今年5月。事主憶述，她起初與被告關係不錯，惟被告一度指稱她忘記清洗嬰兒玩具，工作偷懶，從後扯其頭髮及將她的頭部撞牆。她又稱，被告曾以嬰兒哭泣為由，強迫她吃含洗潔精的白粥。她哭着反抗不果，只好照辦。

今年2月，事主表示被告再度責罵她「愚蠢」和善忘，伸手入其上衣，抓傷她的背部。她事後檢查才發現背部流血，留下紅色的指甲痕。另在今年5月，她稱被告的兒子不肯吃粥、一直哭泣，被告批評她沒有妥善照料嬰兒，用鑊鏟打其肚子和大腿。她哀求被告停手不果，被告掌摑她左右面頰約15下，並踢其下肢約5下。聆訊明（12日）續。