新冠肺炎｜54地點納強制檢測　上環壽司郎等13處涉初步確診　41校爆上呼吸道感染【附名單】 (23:58)

初步確診輸入個案曾到訪的地方

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於9月29日或之前接受強制檢測：

．銅鑼灣重士街8號雋琚（9月5日至9月27日期間逗留逾兩小時）

．尖沙嘴漢口中心C座（9月5日至9月27日期間逗留逾兩小時）

．銅鑼灣新寧道1號利園三期23樓高盛（亞洲）有限責任公司（9月5日至9月10日期間逗留逾一小時）

．尖沙嘴麼地道22-28號中福商業大廈地下9號舖Royal Forex Limited（9月5日至9月10日期間逗留逾一小時）

．中環港景街1號國際金融中心2樓2018-2020號舖翡翠拉麵小籠包（9月5日中午12時至下午6時）

．上環德輔道中199號無限極廣場2樓201號舖壽司郎（9月7日下午5時至下午11時）

．跑馬地跑馬地馬場（公眾席廣場B區）（9月8日下午5時至午夜12時）

．跑馬地跑馬地馬場大看台1樓外賣飲食櫃位（1A）（9月8日下午5時至午夜12時）

．跑馬地跑馬地馬場公眾席廣場啤酒園外賣飲食櫃位（GC）（9月8日下午5時至午夜12時）

．尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 2樓219號舖TIRPSE（9月9日下午6時至下午11時）

．銅鑼灣禮頓道28-30號地下及閣樓鳳城酒家（9月10日上午9時至下午3時）

．大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室（9月11日下午4時至下午10時）

．尖沙嘴彌敦道138號聖安德烈堂（9月5日上午11時至下午2時）

涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人於9月14日至27日曾身處下列地方逾兩小時，須於9月29日或之前接受強制檢測：

．深水埗麗閣邨麗菊樓地下103-116及118室香港聖公會基愛幼兒學校

．長沙灣幸福街1號地下浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校

．鑽石山鳳德邨鳳德社區中心5樓基督教香港崇真會安強幼兒學校

．上水清河邨清潤樓B翼地下中華基督教青年會上水幼稚園

．屯門大興邨第1期商場地下香港聖公會聖西門大興幼兒學校

．荃灣怡康街2-12號海濱花園平台B迦南幼稚園（海濱花園）/迦南幼兒園（海濱花園）

．深水埗蘇屋邨彩雀樓地下救世軍蘇屋幼稚園

．元朗牡丹街23號康德閣地下及1樓鄰舍輔導會元朗幼兒園

．屯門建生邨裕生樓A及B翼地下佳寶幼稚園第二分校（建生邨）

．屯門良景邨良智樓9-16號地下香港聖公會聖西門良景幼兒學校

．元朗水邊圍邨湖水樓15-20號地下聖公會聖馬提亞堂幼兒學校

．九龍城馬頭涌道139號地下至2樓聖三一中心幼稚園及幼兒園

．大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓香港保護兒童會林護幼兒學校

．粉嶺祥華邨祥裕樓地下102-107室基督教香港信義會祥華幼稚園

．馬鞍山恒安邨恒月樓地下保良局馮梁結紀念幼稚園

．東涌富東廣場1樓保良局張潘美意幼稚園

．沙田廣林苑興林閣地下廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園

．沙田新翠邨新傑樓地下5-16號鄰舍輔導會新翠育嬰園

．沙田愉翠苑2期停車場及服務設施大樓1樓基督教神召會合一堂幼稚園

．葵涌葵盛東邨盛國樓地下G1室葵盛禮賢會幼稚園

．深水埗福榮街168號德貞幼稚園

．石硤尾白田邨盛田樓地下崇真會白田美善幼稚園

．鴨脷洲西邨利怡樓地下1至16號香港耀能協會鴨脷洲幼兒中心

．牛頭角彩盈邨盈樂樓地下基督教小樹苗幼稚園

．屯門兆康苑商場3樓保良局田家炳兆康幼稚園

．粉嶺嘉盛苑嘉明閣地下保良局戴蘇小韞幼稚園

．沙田大圍銅鑼灣山路1號基督教香港信義會沙田信義幼稚園

．上水金錢村第92號地段金錢村何東幼稚園

．大埔新興花園地下明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校

．跑馬地樂活道2號A聖瑪加利大堂區中心3樓及4樓天主教聖瑪加利大幼稚園

．粉嶺馬會道301號粉嶺神召會幼稚園

．上水天平邨天祥樓地下上水惠州幼稚園（分校）

．九龍西洋菜街231號中華基督教會協和幼稚園

．元朗朗日路8號形點II 3樓L3號舖太陽島英文幼稚園

任何在9月14日至27日就讀以下學校指明級別的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於9月29日或之前接受強制檢測：

．北角寶馬山道校園徑6號鰂魚涌小學一年級

．荃灣荃景圍167-185號中華基督教會基慧小學二年級

．屯門青山公路青海圍26號保良局香港道教聯合會圓玄小學一年級

．荃灣梨木樹邨聖公會主愛小學（梨木樹）一年級

．將軍澳嶺光街5號香港華人基督教聯會真道書院小學部（第一校舍）二年級

．屯門湖景邨湖暉街一號保良局梁周順琴小學二年級

．沙田大圍美林邨屋邨小學第一校舍東華三院蔡榮星小學三年級

其他較早到期的強制檢測公告

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