新冠肺炎｜淺水灣華景園1座納強制檢測　16校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (23:08)

任何人於8月20日至9月24日曾身處下列地方逾兩小時，須於9月26日或之前接受強制檢測：

非本地確診個案曾到訪的地方

‧淺水灣南灣道61號華景園1座

任何人於9月11日至24日曾身處下列地方逾兩小時，須於9月26日或之前接受強制檢測：

涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

‧沙田隆亨邨善心樓地下118-125及127-130號香港耀能協會隆亨幼兒中心

‧上水彩蒲苑停車場大廈地下神召會華人同工聯會彩蒲幼稚園

‧馬鞍山富安花園沙田市地段第258號威寶中英文幼稚園

‧黃大仙竹園北邨桐園樓地下聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園

‧荃灣海盛路22號祈德尊新邨1樓救世軍荃灣幼兒學校

‧葵涌石蔭邨石蔭商場平台B及C單位主蔭幼稚園

‧將軍澳翠林邨雅林樓地下翠林邨浸信會幼稚園/幼兒園

‧馬鞍山利安邨利興樓地下G1香港浸信會聯會利安幼兒園

‧馬鞍山頌安邨頌德樓地下馬鞍山靈糧幼稚園

‧深水埗石硤尾邨第23座116-130號地下香港耀能協會石硤尾幼兒中心

任何在9月11日至24日就讀以下學校指明級別的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於9月26日或之前接受強制檢測：

‧元朗天水圍102區第4期（第二學校）中華基督教青年會小學（三年級及四年級）

‧秀茂坪秀明道123號路德會聖馬太學校（秀茂坪）（三年級）

‧天水圍天城路22號十八鄉鄉事委員會公益社小學（一年級）

‧西營盤第三街179號C座聖類斯中學（小學部）（二年級）

‧屯門屯利街3號博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校（二年級）

‧元朗朗屏邨第一期元朗朗屏邨東莞學校（二年級）

其他較早到期的強制檢測公告

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