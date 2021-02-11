新冠肺炎｜淺水灣華景園1座納強制檢測　16校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (23:08)

政府今晚（24日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將一個涉及新型冠狀病毒確診個案的地點，以及16間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校納入強制檢測。
任何人於8月20日至9月24日曾身處下列地方逾兩小時，須於9月26日或之前接受強制檢測：
非本地確診個案曾到訪的地方
‧淺水灣南灣道61號華景園1座
任何人於9月11日至24日曾身處下列地方逾兩小時，須於9月26日或之前接受強制檢測：
涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
‧沙田隆亨邨善心樓地下118-125及127-130號香港耀能協會隆亨幼兒中心
‧上水彩蒲苑停車場大廈地下神召會華人同工聯會彩蒲幼稚園
‧馬鞍山富安花園沙田市地段第258號威寶中英文幼稚園
‧黃大仙竹園北邨桐園樓地下聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園
‧荃灣海盛路22號祈德尊新邨1樓救世軍荃灣幼兒學校
‧葵涌石蔭邨石蔭商場平台B及C單位主蔭幼稚園
‧將軍澳翠林邨雅林樓地下翠林邨浸信會幼稚園/幼兒園
‧馬鞍山利安邨利興樓地下G1香港浸信會聯會利安幼兒園
‧馬鞍山頌安邨頌德樓地下馬鞍山靈糧幼稚園
‧深水埗石硤尾邨第23座116-130號地下香港耀能協會石硤尾幼兒中心
任何在9月11日至24日就讀以下學校指明級別的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於9月26日或之前接受強制檢測：
‧元朗天水圍102區第4期（第二學校）中華基督教青年會小學（三年級及四年級）
‧秀茂坪秀明道123號路德會聖馬太學校（秀茂坪）（三年級）
‧天水圍天城路22號十八鄉鄉事委員會公益社小學（一年級）
‧西營盤第三街179號C座聖類斯中學（小學部）（二年級）
‧屯門屯利街3號博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校（二年級）
‧元朗朗屏邨第一期元朗朗屏邨東莞學校（二年級）
新冠肺炎 相關報道：
疫苗接種紀錄9月29日起列出生日期 已接種者可更新紀錄【附更新方法】
瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院增設疫苗接種站 下周三即場打復必泰毋須預約
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港