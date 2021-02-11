病人鄧桂思疑因醫生開漏藥致死　醫生林治崑、陳小劍專業失當成立　被處除牌准緩刑 (13:32)

林治崑和陳小劍被指控兩項專業失當，分別在2017年1月和2月，病人鄧桂思於聯合醫院腎科門診接受高劑量類固醇治療甲型免疫球蛋白腎炎時，他們知道或應該知道病人有乙肝，但未有向鄧桂思處方乙肝抗病毒藥物；另外，雖然鄧桂思在聯合醫院的病人紀錄中有乙肝血清陽性紀錄，但兩名醫生未有留意鄧桂思為帶乙肝病毒者。

聆訊上，控方讀出專家報告，指出專家認為如上述兩名醫生有向鄧桂思處方抗病毒藥物，能減低鄧桂思乙肝發作的風險，而事發時兩名醫生均為專科醫生且任副顧問醫生，理應充分意識到需向鄧桂思處方抗病毒藥物，認為兩人不符專業水平。

兩醫生求情讀道歉信

林治崑和陳小劍在求情時讀出向鄧桂思及其家人的道歉信。林治崑表示，當時沒有處方抗病毒藥物非故意，對此深深致歉，事後盡力預防不幸事件再發生，包括重新審視診所其他乙肝病人有否同類情況、部門製作病人小冊子簡介長期接受類固醇治療的相關資訊、部門定期為醫生提供培訓，自己在處方藥物時亦會再三檢查，希望家屬能接受道歉，懇求原諒。陳小劍稱，對於未有處方抗病毒藥物致萬分歉意，認為有負病人和家人的期望及對此責無旁貸，會盡力改善處方流程，避免事件再發生。辯方代表律師指出，兩名醫生在調查過程期間合作，承認過失且就過失致歉，又讀出二人上司為他們撰寫的求情信。