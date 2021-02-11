支聯會李卓人何俊仁鄒幸彤控煽動顛覆政權周五提堂　國安處凍結支聯會220萬元資產 (22:19)

【22:17更新】支聯會表示，收到警務處通知，律政司正式起訴支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，以及支聯會「煽動顛覆國家政權罪」；另起訴鄒幸彤，以及支聯會常委梁錦威、徐漢光、鄧岳君及陳多偉沒有提供警方國安處要求的資料。各人將於明天（10日）上午9時30分在西九龍裁判法院提堂。
警方證實，警務處國家安全處今晚（9日）以《港區國安法》第43條實施細則附表5的沒有遵從通知規定提供資料罪，起訴5名支聯會常務委員會成員；其中一人與另外兩人及支聯會另被控《港區國安法》下的煽動他人顛覆國家政權罪。國安處今日並在支聯會的會址及倉庫蒐證，檢獲文件、電腦及宣傳物品等；同時凍結支聯會約220萬港元涉案資產。
【20:40】警方國安處昨晨（8日）以涉嫌沒有遵從《港區國安法》第43條實施細則通知規定提供資料罪，拘捕支聯會副主席鄒幸彤等4人。鄒幸彤的親友今晚（9日）引述律師表示，警方對鄒幸彤的指控改為「煽動顛覆國家政權」，但未落案起訴。警方對鄒幸彤的拘留時間將於明早屆滿。
鄒幸彤的facebook帳號發出帖文，引述律師轉述鄒幸彤的口訊，稱她聽到「煽動顛覆」4字後，「反而有鬆一口氣的感覺。如塵埃落定，就來場光明正大的辯論吧。到底屠城責任該不該追究，一黨專政該不該結束，而不是糾纏於『外國代理人』這類指控。」
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