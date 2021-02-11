新冠肺炎｜14地方或交通工具再納強制檢測　涵東薈城、逸東商場、機場國泰貴賓室等【附名單】 (20:39)

任何人於指明日期曾身處任何下列指明地方，須於9月5日或之前接受強制檢測：

‧赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口國泰貴賓室寰宇堂（7月25日至8月16日）

‧由東涌（滿東邨）開出往機場客運大樓（循環線）路線號碼S65的龍運巴士（7月25日至29日、8月1日、8月4日至6日、8月9日至10日或8月13日至14日任何一日的中午12時至下午5時）

‧由機場（地面運輸中心）開出往東涌（逸東）路線號碼N64的龍運巴士（7月26日至30日、8月2日、8月5日至7日、8月10日至11日或8月14日至15日任何一日的凌晨零時至上午3時）

‧東涌逸東街8號逸東商場2樓221號舖大家樂（8月15日下午3時至5時）

‧東涌逸東街8號逸東商場1樓114號舖潮東廊（8月11日中午12時至下午5時或8月14日上午11時至下午2時）

‧赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓7E181號舖莆田（7月27日下午4時至7月28日凌晨零時、8月4日下午4時至8月5日凌晨零時、8月6日下午4時至8月7日凌晨零時、8月10日下午4時至8月11日凌晨零時或8月14日下午4時至8月15日凌晨零時）

‧赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓7T090號舖can.teen（7月26日下午4時至7月27日凌晨零時、7月28日下午4時至7月29日凌晨零時、8月5日下午4時至8月6日凌晨零時或8月13日下午4時至8月14日凌晨零時）

‧東涌東堤灣畔地下24號舖必勝客（8月12日下午4時至下午9時）

‧東涌逸東街8號逸東商場地下18-19號舖世窗冰室（8月12日上午10時至下午3時）

‧赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓7E163號舖Gordon Ramsay Plane Food To Go（8月9日下午6時至8時）

‧東涌達東路18–20號及文東路41號東薈城（只包括商場）（8月12日下午2時至5時）

‧港鐵東涌站恒生銀行（8月12日下午2時至4時）

‧東涌逸東街8號逸東商場地下香港街市-逸東邨（8月15日下午6時至8時）

‧東涌逸東街8號逸東商場地下1及2號舖創興銀行（8月14日上午10時至中午12時）

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