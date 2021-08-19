理大廚房佬認襲擊傷人等5罪囚14月4周　官因被告患躁鬱症減刑 (18:28)

被告施漢恆（39歲）報稱無業，他在首案承認兩項普通襲擊罪，涉及本年1月18日和2月18日，在尖沙嘴美麗都大廈一個單位及旺角塘尾道一幢大廈天台，以燒烤夾和匙羹襲擊一名姓韓女子。他被判監3個月。

次案涉及4月2日在旺角太子道西近塘尾道交界，非法及惡意傷害被告的友人梁鎮鋒。兩人當日爭執打架，被告推撞梁鎮鋒令其門牙崩裂，並以鐵兜擊打梁鎮鋒的頭部，導致其額頭受傷縫4針，膝蓋亦有擦傷。徐官認為案情嚴重，判囚10個月。

第三宗案件涉及4月30日在港鐵太子站外，拒絕或故意忽略服從督察的命令。當日是8．31太子站事件發生20個月，被告被指在現場高呼政治口號，不理警員多次警告，因此判監4周。

第四宗案件控罪稱，被告於5月6日在深水埗欽洲街麥當勞排隊時，與不相識的姓陳男子口角，腳踢並擊打對方，令事主胸口觸痛。被告就項襲擊致造成身體傷害罪被判監禁4個月。徐官考慮總刑期後，最終判處被告共監禁14個月4星期。

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