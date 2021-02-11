新冠肺炎｜國泰貴賓室職員染Delta　理大分析基因料遭英國轉機客傳染 (16:15)

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒稱，團隊已完成女患者的病毒基因分析，並與過去3星期全球各地5萬宗Delta變種病毒基因作比對，與女患者病毒基因最相近的100宗個案，是近期英國和丹麥的確診個案，當中最接近的是8月初英國確診個案，只相差6個基因突變。蕭傑恒稱，兩者相差6個基因突變即不是直接傳播，但根據目前基因分析資料，有理由相信較大可能是英國的抵港轉機客感染女患者。

另外，蕭傑恒稱，已將女患者的病毒基因與本港過去兩星期23宗輸入個案作比對，最接近的個案亦相差9個基因突變，初步相信女患者非由本地的輸入個案感染。

專家倡暫停高風險地區客在港轉機

蕭傑恒認為，大量過境客出入香港機場會對香港疫情帶來風險，特別是英美地區疫情反彈，對港風險更大。他認為，從公共衛生的角度，若暫停高風險地區旅客在港轉機有利防疫，但此舉會否對航空業界造成大影響需由政府考慮。

若維持轉機政策，蕭傑恒認為，需要分開處理轉機客和香港出境客，以免交叉感染，否則香港或輸出病毒至其他地區。他續稱，轉機客留在香港機場期間，應為他們提供輕便的水和食物，避免他們進入貴賓室或在其他餐廳長時間除口罩，以減低傳播風險。

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