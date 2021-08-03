教協：今後聚焦教育專業和權益工作 (22:45)

馮偉華在信中指出，教協是屬於教師的工會，「一直主張和平、理性、非暴力」。他又說，教協在上周六（7月31日）回應兩間官媒的新聞稿中指出，教協一直以關心教育發展、注重師生權益與褔祉為己任，把師生安全放在第一位；又稱教協「一直關心國家民族的發展，反對港獨」，強調這是教協一直的基本立場，表明今後推動會務時也會進一步貫徹這些基本立場。

對於教育局「割席」，表明不受理教協轉介個案，馮偉華在信中表示非常失望。他說教協會一如以往繼續跟進會員的求助個案，解答會員就權益事宜的查詢，「我們也希望教育局能盡快恢復處理教協作為工會的轉介個案，盡其本分，解決存在於教育界的各種問題」。

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