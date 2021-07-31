教育局宣布全面終止與教協工作關係　不再視為教育專業團體 (17:17)

教育局發言人表示，教協自稱是一個教育專業團體，局方在過去數十年讓教協與其他教育專業團體一起參與討論、協調和進行一些與教育相關的工作。然而，該會近年的言論和行徑往往與教育專業不符，本質上與政治團體無異。

教育局發言人亦稱，該會過去不但積極參與民陣及支聯會，亦曾推動教師罷課，將政治滲入校園。發言人稱，在社會動亂事件中，部分學生、甚至教師受影響參與暴力及違法活動，教協沒有發揮教育專業的作用，加以教導及勸止，反而推波助瀾，實在有違教育宗旨，犧牲學生福祉。

教育局宣布，不會與教協或其代表舉行任何正式或非正式會議，不再諮詢其意見；暫不處理教協轉介的個案或提出的關注；如有教協成員以該會代表身分，出任教育局轄下諮詢組織及教育團體的委員或其他崗位，局方會考慮終止其任期、不承認其資格，拒絕其參與會議或為此進入教育局辦公大樓。

教育局稱，原則上也不再承認教協為教師舉辦的培訓課程，學校不應將教師在今天之後參加該會的課程，計算在每3年150小時的專業發展活動之內。

教育局發言人指出，教協以教育專業團體作包裝，實際上推動政治倡議，且聲稱是教師工會，會員應觀其言論和行徑，深思該會是否真正代表自己。

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