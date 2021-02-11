新冠疫苗｜公務員、醫管局、安老院舍及學校員工等須接種疫苗　否則自費檢測 (16:58)

．「必須接種疫苗，否則自費定期檢測」的要求延伸至以下群組：所有公務員及政府員工；醫管局員工；安老及殘疾人院舍員工；中學、小學、幼兒園/幼稚園、特殊學校員工

．所有與抵港者有接觸的人員必須接種疫苗，包括機場工作人員、接載抵港者到檢疫酒店的司機，以及指定檢疫酒店的工作人員

政府或延長社區疫苗接種中心運作至10月底

公務員事務局長聶德權表示，政府正積極考慮延長社區疫苗接種中心運作一個月，至10月底，以方便市民接種新冠疫苗。

被問到是否「逼針」，林鄭月娥稱雖然在各類疫苗獎賞下，疫苗接種率已有上升，但升得不夠快；相比起外國採取立法或打針後才能進入學校等強硬措施，港府的措施已是相對溫和，不過若有相關者純粹因個人選擇而不打針，是不能容忍。

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